فقد السائق السيطرة

مقتل 17 شخصاً في حادث تحطم حافلة شمالي باكستان

  • الإثنين 29, أكتوبر 2018 في 10:29 ص
  • حادث حافلة، أرشيفية
    حادث حافلة، أرشيفية
قُتل 17 شخصاً على الأقل، الأحد، عندما سقطت حافلة ركاب في نهر بشمال باكستان، بالقرب من العاصمة إسلام آباد، حسبما أفاد مسؤول بالشرطة.
الشارقة 24 - بنا:
 
لقي 17 شخصاً على الأقل حتفهم، الأحد، عندما سقطت حافلة ركاب في نهر بشمال باكستان.
 
وأفاد مسؤول الشرطة إمداد علي بأن الحافلة كانت تسير على طريق سريع بالقرب من المناطق الجبلية.
 
وأوضح علي أن الحافلة كانت متجهة إلى مدينة روالبندي بالقرب من العاصمة إسلام آباد، الأحد، عندما فقد السائق السيطرة عليها بالقرب من بلدة كوهستان.
 
وهوت الحافلة مئات الأمتار قبل أن تسقط وتستقر في نهر إندوس، الذي يتدفق عبر جبال الهيمالايا، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.
 
وكان ما لا يقل عن 3 نساء وطفل من بين القتلى، وفقاً لما ذكرته مصادر طبية.