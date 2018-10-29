مقتل 17 شخصاً في حادث تحطم حافلة شمالي باكستان

الشارقة 24 - بنا:

لقي 17 شخصاً على الأقل حتفهم، الأحد، عندما سقطت حافلة ركاب في نهر بشمال باكستان.

وأفاد مسؤول الشرطة إمداد علي بأن الحافلة كانت تسير على طريق سريع بالقرب من المناطق الجبلية.

وأوضح علي أن الحافلة كانت متجهة إلى مدينة روالبندي بالقرب من العاصمة إسلام آباد، الأحد، عندما فقد السائق السيطرة عليها بالقرب من بلدة كوهستان.

وهوت الحافلة مئات الأمتار قبل أن تسقط وتستقر في نهر إندوس، الذي يتدفق عبر جبال الهيمالايا، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

وكان ما لا يقل عن 3 نساء وطفل من بين القتلى، وفقاً لما ذكرته مصادر طبية.