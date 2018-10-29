السلطات الإندونيسية تعلن العثور على حطام الطائرة المنكوبة

الشارقة 24 – د.ب.أ:

أفاد مسؤولون إندونيسيون إن طائرة ركاب على متنها ما لا يقل عن 186 شخصاً، تحطمت في البحر صباح الإثنين، بعد دقائق من إقلاعها من مطار جاكرتا الدولي.

وذكر محمد سيوجي، رئيس الوكالة الوطنية للبحث والإنقاذ الإندونيسية، أن عمال الإنقاذ عثروا على حطام الطائرة التابعة لشركة "ليون آير" من طراز (بوينج 737 ماكس 8) قبالة كراوانج بإقليم جاوة الغربية على بعد 70 كيلومتراً شرقي العاصمة جاكرتا.

وتابع سيوجي "عثرنا على سترات نجاة وهواتف محمولة وأجزاء من حطام الطائرة".

ويعتقد أن جسم الطائرة (بوينج 737 ماكس 8) موجود في قاع البحر على عمق حوالي 35 متراً.

وكانت الطائرة تقل 180 راكباً وما لا يقل عن 6 من أفراد الطاقم.