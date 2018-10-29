وزيرا خارجية سابقان يتقدمان السباق على رئاسة جورجيا

الشارقة 24 – رويترز:

توجه الناخبون في جورجيا لمراكز الاقتراع، الأحد، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية التي يتقدم المنافسة فيها وزيرا خارجية سابقان بينهما مرشحة مولودة في فرنسا ستكون في حال فوزها أول امرأة تتولى رئاسة دولة سوفيتية سابقة خارج منطقة البلطيق.

ويدعم حزب الحلم الجورجي الحاكم الوزيرة السابقة سالومي زورابيشفيلي المولودة لأبوين مهاجرين إلى فرنسا وتولت منصب سفيرة فرنسا لدى جورجيا قبل أن تصبح وزيرة للخارجية في جورجيا عامي 2004 و2005.

أما المنافس لزورابيشفيلي في الانتخابات فهو جريجول فاشادزه الذي يخوض السباق ممثلا عن 11 من أحزاب المعارضة بزعامة حزب الحركة الوطنية المتحدة الذي ينتمي إليه الرئيس السابق ميخائيل ساكاشفيلي.

وتولى فاشادزه منصب وزير الخارجية بين عامي 2008 و2012.