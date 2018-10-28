إريتريا تحذر ألمانيا من التدخل في شؤون القرن الإفريقي

الشارقة 24 - د ب أ:

حذرت الحكومة الإريترية ألمانيا، لكي "تحجم عن التدخل في شؤون القرن الإفريقي"، وذلك بعد أن انتقد وزير الخارجية الألماني سجل حقوق الإنسان في البلد الإفريقي.

وفي بيان بعنوان "موقف ألمانيا الساخر"، يوم السبت، ردت الدولة الواقعة شرقي إفريقيا على التعليقات التي أدلى بها وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، في وقت سابق هذا الشهر.

ودعا بيان لوزارة الإعلام الإريترية، الحكومة الألمانية، إلى الإحجام عن التدخل في شؤون القرن الإفريقي، وأضاف أن الرواية المبتذلة والمشوهة، تعكس للأسف الموقف العدائي للحكومة الألمانية ضد إريتريا منذ فترة طويلة، ووجهات نظرها فيما يتعلق بالتقارب الواضح بين إريتريا وإثيوبيا.

وكان ماس قد حذر، في خطاب أمام البرلمان الألماني، في 12 الجاري، من أن اتفاق السلام التاريخي بين إريتريا وإثيوبيا، لم يؤد إلى إصلاح حقوق الإنسان في إريتريا، مثل الحال في إثيوبيا.

وأوضح الوزير الألماني، أنه لا توجد حتى الآن استراتيجية توضح كيف يمكن أن يبدو الانفتاح المنظم داخل البلد؟ مضيفاً أن ألمانيا وشركائها الأوروبيين يفكرون في حوافز للمساعدة على تشجيع إريتريا على أن تكسر في النهاية منطقها، الذي أدى إلى انتهاكات كبيرة لحقوق الإنسان.

كما انتقد ماس الخدمة الوطنية الإلزامية في إريتريا، ووصفها بأنها وسيلة أساسية للسيطرة على المجتمع، وأضاف أن الاستقرار في القرن الإفريقي، يمكن أن يؤدي إلى عودة المهاجرين الذين فروا لأسباب القمع أو افتقاد الفرص.

وأوضح ماس، أن ألمانيا قدمت تبرعات قيمتها 200 مليون يورو، هذا العام فقط، كمساعدة إنسانية للمنطقة.