"بي.بي.سي": مالك ليستر سيتي كان على متن الطائرة التي تحطمت

الشارقة 24 - رويترز:

نقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي"عن مصدر مقرب من عائلة فيكاي سريفادهانابرابا مالك ليستر سيتي قوله، الأحد، إن الرجل كان على متن طائرة هليكوبتر تحطمت خارج الملعب الخاص بالنادي.

وتحولت الطائرة إلى كرة من النار بعدما تحطمت في مرأب سيارات النادي، السبت، بعد مباراة لفريق ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ورفض مسؤولون من النادي وشركة كينج باور إنترناشونال العملاقة للأسواق الحرة، المملوكة لفيكاي، التعليق عما إذا كان مالك ليستر على متن الطائرة عندما خرجت عن السيطرة وتحطمت على بعد أمتار قليلة من أرض الملعب بعد حوالي ساعة واحدة من نهاية المباراة.

وأفاد شهود عيان بأن الهليكوبتر تجاوزت الاستاد قبل أن تبدأ في الدوران حول نفسها، وسقطت بعد ذلك على الأرض وتحولت إلى ألسنة لهب.

ويحظى فيكاي بشعبية كبيرة لدى الجماهير بعد أن اشترى النادي المغمور في 2010 قبل أن يمضي ليفاجئ عالم كرة القدم ويفوز بلقب الدوري في 2016.

ووفقاُ لمجلة فوربس يعد فيكاي خامس أغنى شخص في تايلاند وتبلغ ثروته 4.9 مليار دولار.

وذكرت شرطة ليسترشير أن فريقاً من إدارة تحقيقات حوادث الطيران في وزارة النقل تولى مسؤولية التحقيق في سبب الحادث.