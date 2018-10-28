البرازيليون يصوتون لانتخاب رئيس جديد الأحد

الشارقة 24 – د.ب.أ:





يستعد البرازيليون للتصويت، الأحد، في انتخابات إعادة تعد الأكثر استقطابية في البلاد منذ عقود، مما قد يمنح عملاق أميركا الجنوبية رئيساً يمينياً متطرفاً.

وأظهر استطلاع للرأي أجرته شركة "داتافولها"، السبت، أن قائد الجيش السابق والمشرع جاير بولسونارو "63 عاماً" سيحصل على نسبة 55% من الأصوات، بينما سيحصل منافسه اليساري فيرناندو حداد على 45 %.

كما أظهر استطلاع للرأي أجرته شركة "إيبوب"، تم نشره في نفس الوقت، أن بولسونارو سيحصل على نسبة 54 %، وبينما سيحصل حداد على نسبة 46%.

وتراجع بولسونارو عما كان عليه في استطلاعات رأي سابقة، مما زاد من احتمال أن يحقق حداد "55 عاماً" نصراً مفاجئاً.