مهاجرون من أميركا الوسطى مصممون على الزحف للولايات المتحدة

الشارقة 24 – رويترز:

قافلة مهاجري أميركا الوسطى التي تشق طريقها أملاً في عبور الحدود إلى الولايات المتحدة، مصممة على إكمال زحفها رغم عرض من الرئيس المكسيكي بمنحهم اللجوء.

كانت المكسيك قد عرضت يوم الجمعة، منح أوراق هوية مؤقتة ووظائف للمهاجرين الذين يتقدمون بطلبات لجوء في محاولة لوقف تقدم القافلة صوب الولايات المتحدة في تحرك أثار غضب واشنطن.

وهدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في وقت سابق، بإغلاق الحدود مع المكسيك وقطع المساعدات لدول أميركا الوسطى كوسيلة لوقف تقدم القافلة التي تضم آلاف المهاجرين.

وأشار مسؤولون أميركيون إلى أنه قد يتم إرسال ما يصل إلى ألف من القوات إلى الحدود الجنوبية لمنع المهاجرين من العبور.