الصين واليابان تعززان العلاقات "عند نقطة تحول تاريخية"

الشارقة 24 – رويترز:

تعهدت الصين واليابان يوم الجمعة، بتوثيق العلاقات في وقت تقفان فيه معاً عند نقطة تحول تاريخية، ووقعتا مجموعة واسعة من الاتفاقيات بينها اتفاق لمبادلة العملة بقيمة 30 مليار دولار وسط تصاعد التوتر التجاري مع واشنطن.

واتفق رئيس وزراء اليابان شينزو آبي ونظيره الصيني لي كه تشيانغ على التعاون من أجل نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.

وأكد رئيس الوزراء الصيني، دعم بلاده اليابان وكوريا الشمالية لتحسين علاقتهما من خلال الحوار وتسوية المسائل العالقة بينهما على النحو الملائم.

وأبرمت الاتفاقات خلال زيارة آبي التي تستغرق ثلاثة أيام إلى بكين، حيث تتطلع الجارتان للتوصل إلى مجالات جديدة للتعاون وطرق آفاق جديدة لتعزيز الثقة التي شابها الضعف في بعض الأحيان منذ استئناف العلاقات الدبلوماسية عام 1972.