ترامب يصادق على مشروع عقوبات جديدة ضد "حزب الله"

الشارقة 24 – واس:

صادق الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، على قانون أقره الكونغرس يفرض عقوبات إضافية على حزب الله اللبناني الإرهابي.

وأكد ترامب في كلمة له أن "هذه العقوبات تهدف إلى حرمان حزب الله الإرهابي من الحصول على موارد لتمويل نشاطاته"، متوعداً إياه بإجراءات إضافية تستهدف تفكيك نشاطاته الإرهابية.

وكان الكونغرس قد مرر قبل حوالي أسبوعين مشروع القانون الذي يفرض عقوبات جديدة ضد حزب الله الإرهابي بهدف الحد من قدرته على جمع الأموال وتجنيد العناصر، إضافة إلى زيادة الضغط على المصارف التي تتعامل معه وعلى البلدان التي تدعمه، وعلى رأسها إيران.

وتمنع العقوبات أي شخص يدعم الحزب من دخول الولايات المتحدة.