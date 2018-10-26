رهينة ياباني يعود إلى بلاده

الشارقة 24 – رويترز:

بعد أكثر من ثلاث سنوات أمضاها محتجزاً لدى متشددين في سوريا فيما وصفه بأنه "جحيم" بدني ومعنوي، عاد صحافي ياباني يبلغ من العمر 44 عاماً إلى بلده وإن كانت رؤى المستقبل غير واضحة له.

جومبي ياسودا، الذي استقال من عمله بصحيفة يابانية حتى يغطي حرب العراق في 2003، وصل إلى طوكيو قادماً من تركيا، ليذكي نقاشاً في اليابان بشأن العمل الصحافي في مناطق الحروب والذي يراه البعض مغامرة طائشة ويراه آخرون عملاً صحافياً شجاعاً.

وفي وقت لاحق انحنت زوجته، وهي مغنية تعرف باسم ميو، واعتذرت أمام مؤتمر صحافي حاشد لم يحضره، مؤكدة أن زوجها يشعر بأن عليه مسؤولية شرح أكبر قدر من الأمور وطلبت تأجيل هذا لما بعد خضوعه لفحوص طبية.