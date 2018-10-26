حلف شمال الأطلسي يبدأ أكبر مناورات منذ الحرب الباردة

الشارقة 24 – رويترز:

بدأت قوات من 31 دولة، الخميس، أكبر مناورات لحلف شمال الأطلسي منذ عقود، وتمتد من بحر البلطيق إلى أيسلندا وتشمل تدريبات عسكرية بالقرب من روسيا.

وبينما انخفضت درجات الحرارة إلى ما تحت الصفر عبر ساحات التدريب العسكري في وسط النرويج، كان نحو 50 ألف جندي و250 طائرة وعشرة آلاف دبابة ومركبة برية في وضع الاستعداد.

وهذه هي أكبر مناورات منذ أوائل الثمانينات، وعلامة على أن الحلف يريد تقوية دفاعاته بعد سنوات من خفض النفقات العسكرية والمهام القتالية في مناطق بعيدة.

وسعت النرويج التي زاد قلقها من روسيا منذ ضم شبه جزيرة القرم في عام 2014 إلى مضاعفة عدد قوات مشاة البحرية الأميركية التي تتلقى تدريباً على أرضها كل عام، وهو إجراء انتقدته موسكو.

وفي الشهر الماضي أجرت روسيا أكبر مناورة منذ عام 1981 وأطلقت عليها اسم فوستوك-2018 (الشرق-2018) حشدت خلالها 300 ألف جندي في استعراض للقوة بالقرب من الحدود الصينية وشملت تدريبات مشتركة مع الجيشين الصيني والمنغولي.

وكان من المقرر أن يشترك في مناورة حلف شمال الأطلسي 35 ألف جندي لكن العدد زاد في الشهور الماضية وشمل إضافة حاملة الطائرات الأميركية (هاري إس. ترومان) مع نحو 6000 فرد، لتكون أول حاملة طائرات أميركية تدخل الدائرة القطبية منذ ما قبل انهيار الاتحاد السوفيتي عام 1991.