طردان ملغومان يستهدفان نائب الرئيس الأميركي السابق جو بايدن

الشارقة 24 – رويترز:

عثرت السلطات الأميركية اليوم الخميس، على مزيد من الطرود المشبوهة إلى ديمقراطيين بارزين ومنتقدين للرئيس دونالد ترامب قبل أقل من أسبوعين على انتخابات التجديد النصفي في الكونغرس.

ولم ينفجر أي من الطرود التسعة ولم ترد بلاغات عن وقوع إصابات، لكن بعض الديمقراطيين البارزين وصفوا التهديدات بأنها عرض من أعراض الخطاب السياسي الفظ الذي يشجعه الرئيس دونالد ترامب، والذي أدان أيضاً هذه الأفعال.

وأشار مسؤول في أجهزة إنفاذ القانون الاتحادية إلى أن السلطات عثرت على طرد مشبوه كان موجهاً إلى نائب الرئيس السابق جو بايدن في منشأة بريدية بمقاطعة نيوكاسل في ولاية ديلاوير.

وأضاف المسؤول أن طرداً أرسل أيضاً إلى الممثل روبرت دي نيرو.

ويأتي إرسال الطرود في وقت تستعد فيه البلاد لانتخابات التجديد النصفي للكونجرس التي تجرى في السادس من نوفمبر المقبل، قد تغير المشهد السياسي الأميركي، وستحسم إن كان بمقدور الديمقراطيين انتزاع السيطرة على أحد مجلسي الكونجرس أو المجلسين من الجمهوريين وحرمان ترامب من الأغلبية التي يتمتع بها حزبه في المجلسين.