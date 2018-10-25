البرلمان الإثيوبي ينتخب أول رئيسة للبلاد

سهلي ورق تلقي كلمتها في البرلمان بعد انتخابها رئيسة لإثيوبيا

الشارقة 24 - د ب أ:

انتخب البرلمان الإثيوبي، يوم الخميس، أول رئيسة للبلاد، وهي الدبلوماسية المحنكة، سهلي ورق زودي.

وعلى الرغم من أن المنصب يعد شرفياً إلى حد كبير، إلا أنه يمثل دوراً بارزاً جديداً بالنسبة للمرأة في حكومة رئيس الوزراء الإصلاحي الجديد آبي أحمد، الذي شكّل حكومة في وقت سابق من الشهر الجاري، نصفها من الإناث.

وتأتي سهلي ورق، التي عملت من قبل منصب سفيرة لإثيوبيا، بالإضافة إلى شغلها للعديد من المناصب في الأمم المتحدة، خلفاً لمولاتو تيشوم.

وتشغل سهلي ورق حالياً منصب وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والممثل الخاص للأمين العام لدى الاتحاد الإفريقي.

وأوضح فيتسوم أريجا مدير مكتب رئيس الوزراء في تغريدة على تويتر، أنه في خطوة تاريخية، انتخب مجلسا البرلمان السفيرة سهلي ورق زودي الرئيسة القادمة لإثيوبيا، وهي أول امرأة تتولى رئاسة الدولة في تاريخ إثيوبيا الحديث.

وأضاف في مجتمع محافظ كمجتمعنا، فإن تعيين امرأة رئيسة للدولة لا يضع قاعدة للمستقبل وحسب بل ويرسخ لقبول النساء كصانعات قرار في الحياة العامة.

وأعلنت سهلي ورق في البرلمان، بعد الموافقة على تنصيبها، أنه عندما يغيب السلام في البلاد، يتمكن الإحباط من الأمهات، لذا نحتاج للعمل لإقرار السلام لأجل خاطر الأمهات.