إخلاء طائرة لشركة "أميركان إيرلاينز" لأسباب أمنية

الشارقة 24 – كونا:

قررت السلطات الأميركیة إخلاء طائرة تابعة لشركة "أميركان إیرلاینز" قبیل إقلاعھا من مدینة میامي بولایة فلوریدا متجھة إلى المكسیك، لأسباب أمنیة.

وذكر مطار میامي الدولي في تغریدة على حسابه الرسمي بموقع "تویتر" الإلكتروني للتواصل الاجتماعي، الأربعاء، أن شرطة میامي أجرت تحقیقات على خلفیة "قلق أمني" یتعلق بالطائرة التي كان من المقرر أن تتوجه إلى العاصمة المكسیكیة "مكسیكو سیتي"، مشیراً إلى إخلاء الطائرة من الركاب.

من جانبھا أعلنت شرطة میامي في تغریدة مماثلة اتباع "بروتوكولات السلامة" عند تعاملھا مع ھذه الواقعة، مشیرة في وقت لاحق إلى السماح للركاب بالعودة إلى الطائرة بعد التأكد من سلامة الرحلة.