شينزو آبي يبدأ زيارة للصين الخميس

الشارقة 24 – د.ب.أ:





يبدأ رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، الخميس، زيارة تستمر 3 أيام للصين، في أول زيارة من نوعها يقوم بها رئيس وزراء ياباني منذ 7 سنوات.

ومن المقرر أن يلتقي آبي رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانج لدى وصوله ويعقد محادثات مع الرئيس شي جين بينج الجمعة، في الوقت الذي يقترب فيه الخصمان التاريخيان من بعضهما البعض تحت ضغط من الولايات المتحدة.

ومن المقرر أن يناقش آبي وشي مختلف القضايا العالمية والإقليمية، بما في ذلك نزع الأسلحة النووية لكوريا الشمالية.

وتأتي زيارة آبي في وقت تنخرط فيه الصين في حرب تجارية مع الولايات المتحدة.