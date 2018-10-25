الشرطة: قتيلان في إطلاق نار داخل متجر بولاية كنتاكي الأميركية

الشارقة 24 - رويترز:





أفادت الشرطة بأن مسلحاً دخل متجراً في ولاية كنتاكي الأميركية، الأربعاء، وقتل رجلاً بالرصاص ثم غادر المتجر، وقتل امرأة في مرأب للسيارات.

وتبادل أحد المارة، وكان يحمل سلاحاً إطلاق النار مع المشتبه به في مرأب المتجر الواقع ببلدة جيفرسونتاون، قبل أن يفر المهاجم في سيارة، وأفاد قائد شرطة جيفرسونتاون سام روجرز في تصريحات للصحافيين خارج المتجر، بأنه تم إلقاء القبض على منفذ الهجوم بعد ذلك بقليل، وأضاف أنه لم يسقط مصابون.

وأضاف روجرز أن المهاجم اختار الضحايا عشوائياً، ولم تذكر الشرطة دافعاً لحادث إطلاق الرصاص، الذي وقع نحو الساعة (19:00 بتوقيت غرينتش) على مسافة 24 كيلومتراً تقريباً من وسط مدينة لويزفيل.