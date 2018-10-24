ترامب يتعهد بإجراء تحقيق في وقائع الطرود المشبوهة

الشارقة 24 – رويترز:

تعهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الأربعاء، بالتحقيق في وقائع الطرود المشبوهة التي أرسلت لشخصيات ديمقراطية بارزة وآخرين.

وأكد أنه سيتم فحصها، مشيراً إلى أن تحقيقاً يجري الآن في هذا الشأن.

وأضاف ترامب قائلاً: "لا يمكن أن نتساهل تجاه هذه المحاولات الجبانة وأنا أندد بقوة بكل من يختار طريق العنف".

وبدأت السلطات الاتحادية تحقيقات فورية في واقعة طرود مشبوهة أرسلت إلى الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، والمرشحة الديمقراطية السابقة للرئاسة هيلاري كلينتون، ومكتب شبكة (سي.إن.إن) في نيويورك قبل أقل من أسبوعين على انتخابات الكونجرس الأميركي.

وقال جهاز أمن الرئاسة الأميركي، إن الطرد الذي أرسل إلى كلينتون اكتشف في وقت متأخر أمس الثلاثاء، في حين تم العثور على الطرد الذي أرسل إلى أوباما في وقت مبكر اليوم الأربعاء، وذلك خلال فحص روتيني للبريد في منشأة منفصلة عن المجمع الرئيسي للبيت الأبيض.