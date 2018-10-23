أميركا تعاقب 8 من داعمي طالبان الأفغانية بينهم إيرانيان

الشارقة 24 – رويترز:

ذكر موقع وزارة الخزانة الأميركية على الإنترنت، أن الوزارة فرضت عقوبات تستهدف حركة طالبان الأفغانية اليوم الثلاثاء، مختصة بتلك الإجراءات العقابية ثمانية أشخاص بينهم إيرانيان لهما صلة بالحرس الثوري.

وصنفت الوزارة الأفراد، وبينهم باكستانيان وأربعة أفغان، بأنهم إرهابيون عالميون، وهو إجراء يسمح للحكومة الأميركية بتجميد الأصول الواقعة تحت الاختصاص القضائي الأميركي.

وأكدت الوزارة في بيان، أن العقوبات تستهدف أعضاء طالبان، الذين تورطوا في هجمات انتحارية وأنشطة فتاكة أخرى، فضلاً عن الإيرانيين الذين يقدمون دعماً مادياً ومالياً.

وأضافت الخزانة الأميركية أن توفير إيران التدريب العسكري والتمويل والأسلحة لطالبان إنما هو مثال آخر على تدخل طهران السافر في المنطقة ودعمها للإرهاب، متهمة النظام الإيراني باستغلال أفغانستان لتوسيع نطاق سلوكه المزعزع للاستقرار.