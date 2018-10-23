مدمرتان أميركيتان في مضيق تايوان تثيران قلق بكين

الشارقة 24 – وكالات:

أعلنت الصين الثلاثاء، أنها أعربت للولايات المتحدة عن قلقها الكبير، بعدما عبرت مدمرتان أميركيتان الإثنين مضيق تايوان.

ودعت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا شونيينغ، واشنطن إلى إدارة المسائل المتعلقة بتايوان بطريقة حذرة ومناسبة.

وصرّحت في مؤتمر صحافي بأن مسألة تايوان تعني سيادة وتكامل أراضي الصين، باعتباره الملف الأهمّ والأكثر حساسية في العلاقات الصينية الأميركية.

ومن جهتها، قالت وزارة الدفاع في تايوان إنها تراقب العملية عن كثب ويمكنها الحفاظ على أمن البحار والمجال الجوي أثناء تنفيذها.

وهي المرة الثانية خلال ثلاثة أشهر تعبر سفن حربية أميركية مضيق تايوان، الأمر الذي من شأنه أن يؤجج التوترات المتفاقمة أصلاً بسبب الحرب التجارية والخلافات في بحر الصين الجنوبي.