الصين تفتتح أطول جسر مائي في العالم يربط هونغ كونغ بالبر الرئيسي

الشارقة 24 – د.ب.أ:





افتتح الرئيس الصيني شي جين بينج، الثلاثاء، رسمياً جسر هونغ كونغ - تشوهاى – ماكاو، الذي يبلغ طوله 55 كيلومتراً، في مراسم بمدينة تشوهاى، التي يصل فيها الجسر إلى اليابسة في البر الرئيسي.

وتم إطلاق الألعاب النارية وعرضها على شاشة خلف الرئيس الصيني في الحفل الذي حضرته أيضاً الرئيسة التنفيذية لهونغ كونغ، كاري لام، ونائب رئيس الوزراء الصيني هان تشنج، وفقاً لما ذكرته صحيفة ساوث تشاينا مورننج بوست.

وأفاد هان إن الجسر سيسهل تطوير مبدأ "دولة واحدة ونظامين" وسيساعد على عملية تكامل هونغ كونغ وماكاو مع البر الرئيسي.