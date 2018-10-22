روسيا: سنرد بالمثل إذا طورت أميركا صواريخ متوسطة المدى

الشارقة 24 – رويترز:

أكد الكرملين، الإثنين، أن روسيا ستضطر للرد بالمثل إذا بدأت الولايات المتحدة تطوير صواريخ جديدة بعد الانسحاب من معاهدة القوى النووية المتوسطة المدى التي تعود لحقبة الحرب الباردة.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أكد أن واشنطن ستنسحب من المعاهدة لأن روسيا تنتهكها وهو ما دفع موسكو إلى التحذير من الرد بإجراءات انتقامية.

وأوضح ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحافيين، الإثنين، أن الخطوة الأميركية ستجعل العالم أكثر خطورة، مضيفاً أن "روسيا ستضطر للتحرك من أجل استعادة توازن القوة العسكرية إذا انسحبت واشنطن من المعاهدة وشرعت في تطوير صواريخ جديدة".