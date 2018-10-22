"بيغيدا" تحتفل بذكرى تأسيسها بمسيرة ومظاهرات مضادة لها في دريسدن

الشارقة 24 – رويترز:

نظمت حركة "بيغيدا" المناهضة للهجرة، مسيرات في مدينة دريسدن الألمانية، احتفالاً بالذكرى الرابعة لتأسيسها، وخرجت مظاهرات أكبر بكثير مناهضة لها، أراد منظموها أن يبعثوا برسالة مفادها أن "بيغيدا" لا تمثل مدينتهم.

وكان عدد المتظاهرين المناهضين لبيغيدا، أكبر بكثير من عدد مؤيدي الحركة المناهضة للهجرة، وأوضح بعضهم، أنهم أرادوا إظهار موقفهم، وأن يبعثوا برسالة مفادها أن "بيغيدا" لا تمثل دريسدن.

وساعدت حركة بيغيدا، التي أسسها لوتز باخمان في أكتوبر 2014، في صعود حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف، والذي تأسس في الفترة نفسها.

وأوضحت شرطة المدينة، أن المسيرات والمظاهرات التي خرجت كانت سلمية.

وتضاءلت الحشود المشاركة في مسيرات بيغيدا منذ أن بلغت ذروتها في أوائل 2015، وفي ذلك الوقت، شارك نحو 25 ألف مؤيد في تجمعات حاشدة ومسيرات في أنحاء دريسدن، والتي نالت دعم المعارضين لتدفق المهاجرين على ألمانيا.