قافلة المهاجرين تتقدم صوب الولايات المتحدة

الشارقة 24 – رويترز:

بعد أكثر من أسبوع من انطلاقها من هندوراس، تقدمت قافلة مهاجرين عبر المكسيك صوب الولايات المتحدة، الأحد، رغم تحذيرات الرئيس الأميركي دونالد ترامب والحكومة المكسيكية.

وتقدم آلاف الرجال والنساء والأطفال مسافة 40 كيلومتراً إلى داخل الأراضي المكسيكية من سيوداد هيدالجو، على الحدود مع جواتيمالا، إلى مدينة تاباتشولا، في ولاية تشياباس.

ودخلت غالبية المهاجرين إلى البلاد بشكل غير قانوني عن طريق عبور النهر الحدودي من جواتيمالا، متجاهلة الدعوات من قبل السلطات المكسيكية بالتقدم للحصول على طلب اللجوء في المكسيك.

وأشار ترامب الذي هدد بدعوة الجيش لإغلاق الحدود الأميركية مع المكسيك، الأحد، إلى أن الجهود الكاملة تبذل لوقف هجوم الأجانب غير الشرعيين من عبور الحدود الجنوبية.