أفغانستان تتحدى العنف والدم وتنتخب برلمانها

الشارقة 24 - د ب أ:

أعلن مصدر أمني أفغاني، أنه تم العثور على جثث أربعة من مراقبي الانتخابات، التابعين لمرشح برلماني والذين كانوا قد خطفوا وقتلوا من قبل مسلحين.

وأكد مسؤولون محليونـ أنه تم العثور على جثث الأشخاص الأربعة في مدينة مزار شريف، عاصمة إقليم بلخ شمال البلاد.

وأضاف المسؤولون أن الأربعة قتلوا، بعد أن تم خطفهم من منطقة نهر شاهي، يوم السبت.

وأوضح متحدث باسم قيادة الأمن الإقليمي يدعى شير جان دوراني، أنه تم العثور على جثث القتلى بالمدينة.

ولم تعلن أية جماعة، من بينها طالبان، مسؤوليتها حتى الآن عن الحادث.

ومازال 148 مركز اقتراع في مختلف أنحاء أفغانستان مغلقاً، يوم الأحد، بسبب تهديدات أمنية، حيث تشهد البلاد يوماً ثانياً من الانتخابات البرلمانية.

وأوضح المتحدث باسم لجنة الانتخابات المستقلة شيما سوروش، أنه من بين 401 مركز اقتراع كان من المفترض أن يفتح أبوابه، لم يفتح سوى 253 مركزاً بالفعل، بينما مازالت بقية المراكز مغلقة.