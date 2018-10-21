مصرع وإصابة 47 مسلحاً باشتباكات وقصف في أفغانستان

الشارقة 24 - د ب أ:

كشف فيلق شاهين 209، التابع للجيش الأفغاني في شمال البلاد، أن 47 مسلحاً قتلوا وأصيبوا، خلال عمليات منفصلة لقوات الدفاع الوطني والأمن الأفغانية.

وأوضح الفيلق في بيان، يوم السبت، أن مسلحاً قتل وتم اعتقال ثلاثة آخرين، خلال اشتباك بمنطقة شاهار بولاك بإقليم بلخ.

وأضاف البيان، أن اشتباكات منفصلة وقعت بين القوات المسلحة والمسلحين، بمناطق إمام صهيب وخان آباد وشاهار دارا، ما أسفر عن مقتل 13 مسلحاً على الأقل، بينما أصيب 9 آخرون على الأقل.

وقتل 12 مسلحاً على الأقل، وأصيب 12 آخرون، بقصف جوي في منطقة خان آباد بإقليم قندوز.