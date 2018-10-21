موسكو تتهم واشنطن بالابتزاز في معاهدة الصواريخ

الشارقة 24 - د ب أ:

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، أن روسيا تدين خطط الولايات المتحدة للانسحاب من معاهدة عمرها أكثر من 30 عاماً مع موسكو، تحظر مجموعة كبيرة من الأسلحة النووية، واعتبر أن هذا ابتزاز يهدف إلى تحقيق تنازلات من جانب روسيا في مجال الاستقرار الاستراتيجي.

وأوضح ريابكوف، تعليقاً على الخطط الأميركية للانسحاب من معاهدة إزالة الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى، أن موسكو تعبر عن قلقها وإدانتها للمحاولات الأميركية الجديدة الهادفة إلى الحصول على تنازلات من روسيا في مجال الأمن الدولي والاستقرار الاستراتيجي، عن طريق الابتزاز، وأضاف ان بلاده أكدت أكثر من مرة إنه ليس لدى الولايات المتحدة أي أسس للقول إن روسيا تنتهك هذه المعاهدة.

ولفت المسؤول الروسي، إلى أن الولايات المتحدة لم تتمكن منذ سنوات طويلة من تأكيد اتهاماتها الملفقة بتقديم تفسيرات واضحة حول أسباب ذلك، وتابع أنه على ما يبدو فإن وجود المعاهدة حول إزالة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى يعرقل النية الأميركية، لتحقيق سيطرتها الكاملة في المجال العسكري.

وأفاد ريابكوف، بأن مستشار الرئيس الأميركي للأمن القومي جون بولتون سيصل إلى موسكو، يوم الأحد، معبراً عن أمله بأن تتلقى موسكو منه شرحاً واضحاً للخطوات الأميركية التالية بشأن مصير المعاهدة، وأشار إلى أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف سيلتقي بولتون الإثنين.

وأكد الدبلوماسي الروسي، أن بلاده لن تتخذ أي قرارات سريعة وغير مدروسة، بسبب التصريحات الأميركية الأخيرة، وتوعد في الوقت ذاته باحتمال اتخاذ روسيا تدابير جوابية حال قيام الولايات المتحدة بالانسحاب من المعاهدة من جانب واحد.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد اتهم روسيا، يوم السبت، بانتهاك المعاهدة، وحذر من احتمال انسحاب بلاده منها.

وكانت المعاهدة التي تعرف باسم "معاهدة القوى النووية متوسطة المدى"، قد تم توقيعها من قبل الرئيس الأميركي الأسبق رونالد ريغان، والسكرتير العام السابق للحزب الشيوعي السوفييتي ميخائيل غورباتشوف في واشنطن عام 1987.