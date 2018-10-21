انهيار صخري يحتجز 22 عاملاً داخل منجم في الصين

الشارقة 24 – د.ب.أ:

أفادت وسائل إعلام صينية محلية بأن عمال إنقاذ يحاولون، الأحد، تحرير 22 عاملاً محاصرين داخل منجم شرقي الصين بعد انهيار صخري.

ووقع الانهيار في الساعة الحادية عشرة مساء السبت "15:00 بتوقيت غرينتش" في منجم بإقليم يونتشنج بمقاطعة شاندونج، وفقاً لما ذكرته وكالة أنباء شينخوا الرسمية.

وذكرت الوكالة أن عمال الإنقاذ قاموا بعمل منافذ لتهوية عمال المنجم المحاصرين، ولم تتوفر على الفور المزيد من التفاصيل.

وتعد الصين أكبر منتج ومستهلك للفحم في العالم وتعتبر مناجمها الأكثر خطورة في العالم، ويموت الآلاف من العمال سنوياً جراء حوادث المناجم.