آلاف يتظاهرون في لندن للمطالبة باستفتاء جديد حول "بريكست"

الشارقة 24 – رويترز:

نزل عشرات الآلاف من مؤيدي الاتحاد الأوروبي، إلى شوارع لندن السبت في مسيرة تطالب الحكومة البريطانية بتنظيم اقتراع شعبي على شروط الخروج من الاتحاد.

ولوح المحتجون بالعلم الأزرق والذهبي للاتحاد الأوروبي، ودعوا إلى استفتاء آخر على الاتفاق النهائي الخاص بكيفية مغادرة بريطانيا لأكبر تكتل تجاري في العالم.

جاءت المسيرة في وقت تتزايد فيه الضغوط على رئيسة الوزراء بسبب استراتيجية التفاوض مع الاتحاد الأوروبي قبل نحو خمسة أشهر فقط على موعد خروج بريطانيا، ولا يوجد حتى الآن اتفاق للخروج.

وهدد بعض أعضاء حزب المحافظين الذي تنتمي إليه تيريزا ماي بإسقاط الاتفاق من خلال التصويت إذا تم إبرام اتفاق.

واستبعدت رئيسة الوزراء تيريزا ماي، مراراً إجراء استفتاء ثان على الخروج من الاتحاد الأوروبي.