السلطات الفرنسية تغلق "شواطئ الريفيرا" بسبب تسرب نفطي

الشارقة 24 – رويترز:

دفع تسرب نفطي، السلطات في الريفيرا الفرنسية، إلى إغلاق الشواطئ الشهيرة أمام الجمهور، مع توجيه مجموعة من رجال الإطفاء والموظفين في المجلس المحلي، لإزالة آثاره من مواقع سياحية، ارتبطت باليخوت الفاخرة، والمشاهير مثل سان تروبيه.

واصطدمت سفينة شحن تونسية بأخرى قبرصية في السابع من أكتوبر، مما أدى إلى ثقب صهاريج الوقود، وتسرب النفط بطول يتجاوز الـ 20 كيلومتراً، وعلى نطاق مئات الأمتار.

واستدعي أكثر من 100 شخص، بينهم نحو 20 متطوعاً هذا الأسبوع، للمساعدة في تطهير الشواطئ في عدة بلدات.

وأعلن جان لوك فيلادين، المسؤول الحكومي عن الأمن في منطقة فار، أن عملية إزالة آثار التسرب النفطي قد تستغرق أسبوعين، مشيراً إلى أن عمليات مكافحة التلوث من هذا النوع يجب أن تجري بدقة وحذر.

ومن الممكن أن يتلف تسرب النفط النباتات، ويضر بالحياة البحرية، وحتى إذا نجت الأحياء البحرية من الآثار الفورية للتسرب، فمن الممكن أن يلوث النفط غذاءها.