ماتيس: الجيش الأميركي سيواصل الدفاع عن الشعب الأفغاني

الشارقة 24 – رويترز:

أكد وزير الدفاع الأميركي جيم ماتيس أن من السابق لأوانه القول إن كان الهجوم الذي وقع في أفغانستان، وأسفر عن مقتل مسؤول أمني بارز سيؤثر على نسبة الإقبال في الانتخابات التي ستجرى، السبت، لكنه أضاف أن مهمة الجيش الأميركي هناك لن تتغير.

وأضاف ماتيس، الجمعة، في إشارة إلى مقتل الجنرال عبد الرازق قائد الشرطة في قندهار بجنوب أفغانستان "إنه فقدان لشخص وطني".

وتابع ماتيس "لكننا سنظل ملتزمين تماماً بالمصالحة الأفغانية التي يقودها الأفغان... علينا أن نكتشف من فعل هذا... ولكن في الوقت الراهن نحن نتجه صوب الانتخابات وسنواصل الدفاع عن الشعب الأفغاني".