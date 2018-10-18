بوتين: "داعش" يحتجز 700 رهينة في دير الزور بسوريا

الشارقة 24 – رويترز:

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس، أن مسلحين من تنظيم "داعش" يحتجزون نحو 700 رهينة في محافظة دير الزور شرقي سوريا.

وأضاف بوتين، متحدثاً في مدينة سوتشي المطلة على البحر الأسود، أن من بين الرهائن عدداً من الأميركيين والأوروبيين.

وتابع قائلاً: "إن التنظيم يوسع نطاق سيطرته على الضفة الشمالية لنهر الفرات الخاضعة لسيطرة قوات أميركية وقوات سوريا الديمقراطية التي تدعمها الولايات المتحدة.

وأشار بوتين إلى أن التنظيم المتطرف حذر من أنه سيقدم على إعدام 10 أشخاص كل يوم إذا لم تتم الاستجابة لمطالبه، من دون أن يحددها.