ماي تبدي استعداد بريطانيا لتمديد الفترة الانتقالية بعد بريكست

الشارقة 24 – أ. ف. ب:

أبدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، الخميس، في بروكسل، استعداد لندن لتمديد الفترة الانتقالية بعد خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي، في مارس 2019، لإتاحة مزيد من الوقت من أجل التوصل إلى اتفاق تجاري مع التكتل.

وذكرت ماي لدى وصولها إلى قمة دول الاتحاد الأوروبي الـ 28، التي بدأت الأربعاء، أن فكرة جديدة ظهرت، وهي مجرد فكرة في الوقت الحاضر، هي إتاحة خيار تمديد الفترة الانتقالية لبضعة أشهر.

لكنها شددت على أنها لا تتوقع أن يتم فعلاً تمديد المهلة إلى ما بعد التاريخ المحدد بالأساس في ديسمبر 2020، وسط استياء المشككين في أوروبا داخل بريطانيا، الذين يخشون أن تبقى بلادهم مرتبطة بالاتحاد إلى ما لا نهاية.

ولا تتوقع ماي استخدام هذا الخيار، والعمل على ضمان إرساء هذه العلاقة المستقبلية بنهاية ديسمبر 2020، مستبقةً بذلك انتقادات أنصار بريكست متشدد.