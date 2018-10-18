بوتين يسعى لتعزيز العلاقات مع أوزبكستان

الشارقة 24 – أ. ف. ب:

يبدأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، أول زيارة رسمية له لأوزبكستان، التي تحكمها قيادة جديدة، في وقت يحاول فيه الكرملين إعادة ضبط العلاقة التي اتسمت بالتوتر، في وقت ما، بتوقيع صفقات تجارية بمليارات الدولارات.

زار بوتين هذه الجمهورية السوفييتية الأكبر من حيث عدد السكان في آسيا الوسطى في عام 2016، حيث كانت أوزبكستان تمر بحالة عدم يقين سياسي، بعد وفاة رئيسها القوي إسلام كريموف.

وتستعد الدولتان الآن للتوقيع على عقود تزيد قيمتها عن 20 مليار دولار، خُصّص أكثر من نصفها لمحطة طاقة نووية يجري تشييدها في غرب البلاد بتمويل روسي.