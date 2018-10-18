السجن 25 عاماً لرجل أضرم النيران بمسجد في تكساس الأميركية

الشارقة 24 - بنا:

أفادت السلطات الأميركية أن رجلاً أدين بجريمة كراهية تتعلق بإضرام النيران في مسجد في تكساس، حُكم عليه بالسجن 25 عاماً، الأربعاء، مشيرة إلى أن المتهم تصرف بدافع الكراهية والحقد.

وأضرم مارك بيريس "26 عاماً" النيران في المركز الإسلامي في فيكتوريا، والذي يقع على بعد نحو 200 كيلومتر جنوب غربي هيوستن في عام 2017، واعتبرت منظمات حقوقية إسلامية الجريمة بأنها جزء من موجة متنامية من التعصب تجاه المسلمين في الولايات المتحدة.

وذكرت وزارة العدل الأميركية أن الرجل أدين في يوليو بجريمة كراهية بإحراق المركز الإسلامي في فيكتوريا في 28 يناير 2017.

وأفاد القاضي جون ريني أثناء النطق بالحكم وفق ما ذكره مكتب النائب العام لمنطقة جنوب تكساس، بأن "جرائم الكراهية سرطان لمجتمعنا ويجب عدم التساهل مع هذا السلوك".

وذكرت وزارة العدل الأميركية، أنه عندما علم بيريس بأن الجالية المسلمة في فيكتوريا جمعت أموالاً لإعادة بناء المسجد أبلغ أحد الشهود بأنه سيحرق المسجد مجدداً إذا أعيد بناؤه.