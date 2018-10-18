مراهق يقتل 19 بإطلاق نار داخل مدرسة في القرم وينتحر

الشارقة 24 – رويترز:

أعلن مسؤولو إنفاذ القانون في روسيا، أن 19 شخصاً على الأقل قتلوا، وأصيب عشرات آخرون، في مدرسة بشبه جزيرة القرم، يوم الأربعاء، عندما أطلق طالب النار داخل المبنى على زملائه، قبل أن ينتحر.

وأوضح المحققون، أن الطالب فلاديسلاف روسلياكوف "18 عاماً"، دخل المدرسة بمدينة كيرتش بعد ظهر الأربعاء، حاملاً سلاحاً نارياً وبدأ إطلاق النار، وأنه عثر على جثته في وقت لاحق في المدرسة، وعليها إصابات ناجمة عن رصاصة أطلقها على نفسه.

ولم يعرف بعد الدافع وراء الهجوم، الذي يعيد للأذهان هجمات مماثلة نفذها طلاب في مدارس أميركية.

ووصف التلاميذ والعاملون بالمدرسة، مشاهد الذعر بين التلاميذ الذين حاولوا الفرار من المبنى، وأوضحوا أن الهجوم بدأ بانفجار أعقبه مزيد من الانفجارات ووابل من الرصاص.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي كان يحضر اجتماعاً مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي في مدينة سوتشي بجنوب روسيا، دقيقة حداداً على أرواح الضحايا، وأعلن أن هذه جريمة واضحة، وسيجري التحقيق بعناية في الدوافع.