تيريزا ماي تدعو حكومتها للوحدة بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي

الشارقة 24 - رويترز:





أبلغت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي وزراءها، الثلاثاء، بأنهم لن يتوصلوا إلى اتفاق للخروج من الاتحاد الأوروبي ما لم يتحدوا، داعية إلى إظهار الوحدة لإسكات من يضغطون عليها لإعادة النظر في استراتيجيتها لمغادرة التكتل.

وتحرص ماي قبل يوم من توجهها إلى بروكسل لحضور قمة على إظهار أنها تحظى بدعم حكومتها، بعدما واجهت ضغوطاً من بعض أعضاء حزبها المحافظين ومن الاتحاد الأوروبي، لتغيير المسار بشأن الانسحاب الذي يعد أكبر تحول في السياسية البريطانية منذ ما يربو على 40 عاماً.

وقبل أقل من ستة أشهر من الموعد المقرر على انسحاب بريطانيا، زاد المأزق من احتمال عدم التوصل لاتفاق خروج، الأمر الذي قد يعرقل حركة التجارة والسلع ويحرم خامس أكبر اقتصاد في العالم من الاستثمارات.