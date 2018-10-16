رئيس وزراء أرمينيا يستقيل من منصبه

الشارقة 24 – رويترز:

أكد رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان اليوم الثلاثاء، أنه قرر الاستقالة من منصبه كي يتسنى حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة.

وصعد باشينان الزعيم السابق للمعارضة إلى السلطة في مايو بعد احتجاجات استمرت أسابيع، ولم تشهد أرمينيا أي انتخابات برلمانية منذ هذه الاحتجاجات، ويقول باشينيان إن المعارضة في البرلمان لا تعبر عن الواقع السياسي للبلاد.

وينص القانون الأرميني على مطالبة البرلمان بانتخاب رئيس جديد للحكومة في غضون 14 يوماً من تنحي رئيس الوزراء، وإذا فشل البرلمان في التصويت لصالح رئيس جديد للحكومة بعد محاولتين، تتم الدعوة لإجراء انتخابات برلمانية جديدة.