خطف 14 من عناصر قوات حفظ النظام الإيرانية

الشارقة 24 – أ ف ب:

خطف 14 من قوات حفظ النظام الإيرانية، على الحدود مع باكستان، في محافظة سيستان بلوشستان المضطربة.

وأوضحت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، يوم الثلاثاء، أن 14 من قوات التعبئة الشعبية وحرس الحدود خطفوا على يد جماعة مسلحة بين الساعة الرابعة والخامسة صباحاً بالتوقيت المحلي، في منطقة لولَكدان الحدودية، من دون أن توضح انتماء الخاطفين.

وكان نادي الصحافيين الشباب التابع للتلفزيون الحكومي، قد أشار لفترة وجيزة إلى أن هناك عنصرين من استخبارات الحرس الثوري بين المخطوفين، وسبعة من الباسيج، وأضاف أن الباقين هم من حرس الحدود، لافتاً إلى أنهم كانوا يشاركون جميعاً في عملية أمنية.