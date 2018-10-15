مصرع 5 أشخاص جراء فيضانات ضربت جنوبي فرنسا

الشارقة 24 - كونا:

أعلنت وحدة الأرصاد الجویة في فرنسا، الإثنین، مصرع 5 أشخاص في مدینة "اود" جنوبي البلاد، بعد ھطول كمیات كبیرة من الأمطار أدت إلى فیضانات عارمة.

ونقلت إذاعة "أوروبا 1"عن وحدة الأرصاد قولھا إنھا وضعت مدینة "أود" تحت معیار المراقبة الحمراء للكوارث الطبیعیة، وھو أقصى مراحل الخطر، فیما تم وضع 6 مناطق أخرى جنوبي البلاد تحت المعیار البرتقالي للكوارث الطبیعیة.

وتسببت الأمطار الغزیرة في المنطقة بتعطیل المرافق العامة وإغلاق المدارس والمؤسسات، فیما تعرضت البنى التحتیة لأضرار مادیة، بالإضافة إلى جرف عدد من السیارات.

وتشھد معظم المناطق في جنوب فرنسا منذ الأربعاء، أمطاراً شدیدة وفیضانات، أسفرت عن قتل شخصین جنوب شرقي البلاد.