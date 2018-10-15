الكوريتان تعقدان محادثات سلام رفيعة المستوى

الشارقة 24 – واس:

بحثت الكوريتان، الإثنين، في محادثات سلام رفيعة المستوى، سبل تنفيذ إعلان بيونج يانج المشترك، وسط مسعى دبلوماسي عالمي لحل الأزمة النووية مع كوريا الشمالية.

وأكدت كوريا الجنوبية أن محادثات، الإثنين، تستهدف إيجاد سبل لتنفيذ اتفاقات السلام التي أعلنت بعد قمة الشهر الماضي، بين رئيس كوريا الجنوبية مون جاي وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، في العاصمة الكورية الشمالية بيونج يانج.

ومن المتوقع أن المحادثات ستركز أيضاً على مناقشة مشروع دراسة ميدانية للسكك الحديدية والطرق في كوريا الشمالية، والذي تسعى حكومة سيئول إلى تنفيذه خلال الشهر الجاري.