استشهاد 17 جندياً أفغانياً بهجوم لـ "طالبان"

الشارقة 24 - د ب أ:

أعلن مسؤولون أفغان، يوم الأحد، أن ما لا يقل عن 17 جندياً استشهدوا، جراء هجوم شنه مسلحون من طالبان على نقطة أمنية صغيرة، بإقليم فراه غربي البلاد.

وأوضح شاه محمود نعيمي عضو مجلس الإقليم، أن الهجوم على النقطة الواقعة بمنطقة بوشت رود، أسفر عن إصابة ما لا يقل عن خمسة أفراد، فضلاً عن قيام المسلحين باختطاف 12 آخرين.

ووصف نعيمي الوضع بأنه "مأساوي جداً"، مضيفاً أن خمسة من الجنود تمكنوا من النجاة بأنفسهم بعدما تظاهروا بأنهم من الشهداء.

وأشار خير محمد نوروزي العضو بمجلس الإقليم، أن الاشتباكات بدأت في الواحدة تقريباً، يوم الأحد، واستمرت حتى الخامسة صباحاً.