البنك الدولي يعرض مساعدة لإندونيسيا تصل إلى مليار دولار

الشارقة 24 – أ.ف.ب:

عرض البنك الدولي، الأحد، مساعدة لإندونيسيا تصل إلى مليار دولار، لدعم جهود إعادة البناء في هذا البلد بعدما ضربته عدة زلازل شديدة، أوقع آخرها ما لا يقل عن ألفي قتيل في سولاويسي.

وأعلنت مديرة الهيئة التي تتخذ مقراً لها في واشنطن كريستالينا يورييفا متحدثة من جزيرة بالي في ختام الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي أن البنك الدولي يضع مبلغاً يصل إلى مليار دولار في تصرف السلطات الإندونيسية، ما أن تتشكل لديها رؤية كاملة لما قد تكون بحاجة إليه.

وأدى زلزال تبعه تسونامي اجتاح جزيرة سولاويسي في 28 سبتمبر إلى مقتل ألفي شخص على الأقل وفقدان آلاف آخرين، وتسببا بدمار هائل.