غوتيريش: الكوارث الطبيعية تتسبب في خسارة بشرية ومادية وتشريد الملايين

الشارقة 24 – واس:

أفاد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بأن للكوارث الطبيعية تكلفة بشرية كبيرة، كما أنها تتسبب في تشريد ملايين الناس كل عام، وتفقدهم منازلهم ووظائفهم.

ودعا الأمين العام في رسالة بمناسبة اليوم الدولي للحد من الكوارث، دول العالم إلى تقديم تقارير منتظمة عن الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الكوارث الكبرى، لأهمية ذلك لإحراز التقدم في مجال منع الأزمات.

وأوضح أن تخفيض الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الكوارث له القدرة على تغيير حياة الناس والمساهمة بشكل كبير في القضاء على الفقر.

وأشار غوتيريش إلى أن قياس الخسائر الاقتصادية يمكن أن يحفز الحكومات على بذل مزيد من الجهود لتحقيق أهداف إطار عمل للحد من مخاطر الكوارث، والذي يسعى إلى خفض كبير في خسائر الكوارث بحلول عام 2030 م.