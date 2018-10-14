في البيت الأبيض

ترامب يستقبل القس الأميركي برانسون المفرج عنه

  • الأحد 14, أكتوبر 2018 في 1:07 ص
  • دونالد ترامب خلال لقائه القس الأميركي أندرو برانسون في البيت الأبيض
    دونالد ترامب خلال لقائه القس الأميركي أندرو برانسون في البيت الأبيض
استقبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، السبت، في البيت الأبيض، القس الأميركي أندرو برانسون المفرج عنه في تركيا، وأشار إلى خطوة كبرى إلى الأمام في العلاقات مع أنقرة.
الشارقة 24 – أ.ف.ب:
 
عاد القس الأميركي أندرو برانسون، الذي احتجز لعامين في تركيا على خلفية اتهامات بممارسة أنشطة مرتبطة بالإرهاب، إلى بلاده حيث استقبله في البيت الأبيض الرئيس دونالد ترامب. 
 
ولدى استقباله القس برانسون في البيت الأبيض رحّب الرئيس الأميركي بإفراج القضاء التركي عنه، وأعلن أن إطلاق سراحه خطوة كبرى إلى الأمام في العلاقات مع تركيا.
 
وشكر القس برانسون الرئيس الأميركي على الجهود التي بذلها من أجل تسهيل إطلاق سراحه، بعد أن سجن لنحو سنتين في إطار قضية إرهاب وتجسس أدت إلى أزمة دبلوماسية كبيرة بين أنقرة وواشنطن.