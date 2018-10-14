ترامب يستقبل القس الأميركي برانسون المفرج عنه

الشارقة 24 – أ.ف.ب:

عاد القس الأميركي أندرو برانسون، الذي احتجز لعامين في تركيا على خلفية اتهامات بممارسة أنشطة مرتبطة بالإرهاب، إلى بلاده حيث استقبله في البيت الأبيض الرئيس دونالد ترامب.

ولدى استقباله القس برانسون في البيت الأبيض رحّب الرئيس الأميركي بإفراج القضاء التركي عنه، وأعلن أن إطلاق سراحه خطوة كبرى إلى الأمام في العلاقات مع تركيا.

وشكر القس برانسون الرئيس الأميركي على الجهود التي بذلها من أجل تسهيل إطلاق سراحه، بعد أن سجن لنحو سنتين في إطار قضية إرهاب وتجسس أدت إلى أزمة دبلوماسية كبيرة بين أنقرة وواشنطن.