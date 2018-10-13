إنقاذ 354 مهاجراً وغرق 3 في المياه الإقليمية الإسبانية

الشارقة 24 – رويترز:

انتشلت قوات خفر السواحل الإسبانية، 3 جثث لمهاجرين الجمعة، فيما تمكنت من إنقاذ 354 مهاجراً كانوا على متن تسعة قوارب صغيرة، في المياه الإقليمية.

وأكد متحدث أن خفر السواحل الإسباني، عثر على الجثث الثلاث، وأنقذ 35 شخصاً من قارب كان قد أوشك على الغرق في بحر البوران، غرب البحر المتوسط، بعد أن رصدته طائرة إنقاذ.

وأصبحت إسبانيا نقطة الدخول الرئيسية للمهاجرين الذين يفرون من أفريقيا، سعياً لحياة أفضل في أوروبا، وزاد عدد الوافدين لإسبانيا مقارنة بمن يصلون لإيطاليا واليونان، مع رفض الحكومة الشعبوية في روما استقبال سفن الإنقاذ.

وشهد عدد المهاجرين الوافدين إلى إسبانيا هذا العام ارتفاعاً حاداً، في الوقت الذي تراجعت فيه أعداد المهاجرين، إلى كل أنحاء أوروبا.

وتظهر بيانات وزارة الداخلية الإسبانية، أن 35218 مهاجراً وصلوا البلاد عبر البحر هذا العام، حتى نهاية سبتمبر، ويمثل هذا العدد أكثر من ثلاثة أمثال نظيره، خلال الفترة نفسها من العام الماضي.