ترامب يرحب بالإفراج عن القس برانسون في تركيا

القس الأميركي أندرو برانسون لحظة وصوله إلى منزله في إزمير

الشارقة 24 – أ.ف.ب:

أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة، عن أمله بعودة سريعة ومن دون مشاكل للقس الأميركي أندرو برانسون إلى الولايات المتحدة بعدما أفرجت عنه تركيا إثر احتجازه لعامين.

وكتب ترامب على "تويتر": "نأمل أن يعود لمنزله بسلام قريباً"، وذلك بعدما قال في تغريدة سابقة إنه بذل جهداً كبيراً من أجل برانسون.

وقضت محكمة علي آغا في منطقة إزمير بالسجن ثلاثة أعوام وشهراً بحق برانسون، لكنها أفرجت عنه لانقضاء مدة محكوميته حيث قضى حتى الآن عامين قيد الاعتقال ثم الإقامة الجبرية، ولسلوكه خلال المحاكمة.

وحكم على برانسون بهذه العقوبة بعد إدانته بدعم منظمات إرهابية مثل حزب العمال الكردستاني الانفصالي وشبكة فتح الله غولن الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب في يوليو 2016.

كذلك، تجاوبت المحكمة مع طلب النيابة رفع الإقامة الجبرية عن برانسون والسماح له بمغادرة تركيا.

وتسبب اعتقاله بأزمة دبلوماسية بين أنقرة وواشنطن أدت إلى انهيار العملة التركية في أغسطس الماضي.