روسيا تواجه احتمال الطرد من مجلس "أوروبا"

الشارقة 24 – رويترز:

أكد الأمين العام لمجلس أوروبا ثوربيورن ياجلاند أن امتناع روسيا عن دفع مستحقات متأخرة ربما يؤدي إلى استبعادها من المجلس في 2019.

وأوضح ياجلاند للجمعية البرلمانية للمجلس أن ميثاق المنظمة يسمح بفرض عقوبات على أي دولة تقصر في سداد مساهمات العضوية.

كانت روسيا علقت دفع المستحقات للمجلس في 2017 رداً على تجريدها من حقوق التصويت بعدما ضمت موسكو شبه جزيرة القرم في 2014.

ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن رئيس لجنة الشؤون الدولية بالبرلمان الروسي قوله إن "روسيا لابد وأن تفكر في تجميد عضويتها بمجلس أوروبا دون أن تنتظر الطرد".