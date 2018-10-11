كندا ترحب بمواطنيها الجُدد على حافة أحد أعلى المباني في العالم

الشارقة 24:

من على حافة أحد أعلى المباني في العالم على ارتفاع أكثر من 300 متر فوق وسط مدينة تورونتو، أدى 6 أشخاص حصلوا على الجنسية الكندية حديثاً القسم الخاص بالمواطنة.

وأدار وزير الهجرة واللاجئين وشؤون المواطنة أحمد حسين مراسم عملية القسم، وأثنى على المواطنين الجدد الذين جاءوا من 6 دول مختلفة في حين كانوا معلقين بأسلاك على منصة قبالة الطابق رقم 116، والمعروفة باسم إيدج ووك في أحد جوانب برج "سي.إن تاور" الشهير.

وطبقاً لوزارة الهجرة واللاجئين وشؤون المواطنة الكندية، استضاف البرج الذي يبلغ ارتفاعه 553 متراً مراسم الجنسية من قبل، لكن لم تكن على هذا الارتفاع.