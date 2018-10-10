4 قتلى في غرق قارب مهاجرين قبالة غرب تركيا

الشارقة 24 – رويترز:

أعلنت وزارة الداخلية التركية، الأربعاء، أن 4 أشخاص لقوا حتفهم بعد غرق قارب مهاجرين قبالة ساحل تركيا الغربي، في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء، مضيفةً أن 30 آخرين ما زالوا مفقودين.

وذكرت الوزارة، في بيان، أن القارب غرق قبالة إقليم إزمير، وأن عمليات البحث والإنقاذ جارية للعثور على المفقودين.

وأصبحت تركيا إحدى نقاط الانطلاق الرئيسية لأكثر من مليون مهاجر عن طريق البحر إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2015.

وتراجع تدفق المهاجرين بشكل كبير بعد اتفاق في عام 2016 بين أنقرة والاتحاد الأوروبي، في أعقاب وفاة المئات أثناء محاولة الوصول إلى جزر يونانية، على بعد كيلومترات قليلة من السواحل التركية.

ووفقاً لبيانات الأمم المتحدة، بلغ إجمالي عدد المهاجرين من الشرق الأوسط الذين وصلوا لدول الاتحاد الأوروبي 172301 في عام 2017، انخفاضاً من 362753 مهاجراً في 2016، ومن مليون و15078 مهاجراً في 2015.