مقتل 5 وإصابة 30 جراء خروج قطار عن مساره في الهند

الشارقة 24 – د.ب.أ:





أفاد مسؤولون في الشرطة الهندية بأن 5 أشخاص لقوا حتفهم، وأصيب 30 آخرون على الأقل عندما خرج قطار عن مساره في ولاية أوتار براديش بشمال البلاد، الأربعاء.

وأوضح ضابط الشرطة أناند كومار أن 5 عربات في القطار السريع "نيو فاراكا" خرجت عن القضبان قرب مدينة رايباريلي، بعد الساعة السادسة صباحاً بالتوقيت المحلي (00:30 بتوقيت غرينتش).

وكان القطار في طريقه إلى عاصمة الولاية لكناو.

وأفاد كومار بأنه تم نقل 5 ركاب قتلى إلى المستشفيات القريبة، وأن هناك أفراد من القوة الوطنية للسيطرة على الكوارث والشرطة في الموقع، يقومون بعمليات لإنقاذ الركاب المحاصرين في العربات، وأضاف كومار أن سبب خروج القطار عن القضبان لم يعرف على الفور.

وتعد حوادث القطارات شائعة بشبكة السكك الحديدية في الهند، التي تعد من أكبر شبكات السكك الحديدية في العالم.

ولقي أكثر من 25 ألف شخص حتفهم في حوادث السكك الحديدية بالهند منذ عام 2010.